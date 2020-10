UFFICIALE: Napoli-Sassuolo, arriva la designazione arbitrale!

Il Napoli di Gattuso, dopo la sfida di stasera contro la Real Sociedad, si preparerà per la gara casalinga contro il Sassuolo di De Zerbi.

Il match, in programma domenica primo novembre alle ore 18.00, verrà diretto dal signor Mariani di Aprilia. Il fischietto che diresse già lo scorso Parma-Napoli (0-2), conta solo 10 precedenti con gli azzurri, tutti in positivo: 9 vittorie ed un pareggio.

Al Var Forneau, l’arbitro che due settimane fa diresse egregiamente la sfida tra Crotone e Juventus:

MARIANI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FOURNEAU

AVAR: DE MEO