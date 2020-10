Come riportato da un giornale olandese, NOS, i calciatori dell’AZ Alkmaar attualmente positivi al Covid-19 salgono a 8. Secondo il regolamento UEFA la partita si deve giocare in quanto la squadra olandese ha a disposizione 13 giocatori (di cui un portiere) che sono negativi. Non sono, però, da escludere soprese, visto che stiamo parlando in una situazione limite.