In estate il Napoli si è posto l’obiettivo di diventare una squadra camaleontica, le permanenze di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly con l’acquisto di Victor Osimhen ne sono la prova. Il modulo principale adottato da Gennaro Gattuso è il 4-2-3-1, con il 4-3-3 come alternativa sempre pronta in caso di necessità. Lo riferisce Il Corriere del Mezzogiorno.