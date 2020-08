CorrSport – Dzeko-Juve, Milik-Roma e Under-Napoli dipendono dal polacco

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, in questo momento la Juventus sta spingendo per ottenere il via libera per Edin Dzeko. La Roma ha individuato in Arek Milik proprio il sostituto del polacco, ma i bianconeri devono mollare la presa sul 99 azzurro per dare la possibilità al club giallorosso di chiudere l’affare.

Stesso discorso vale per Cengiz Under e il giovane Riccardi, che possono approdare al Napoli solo in caso di sì di Milik alla Roma. Si è creato un effetto domino che va ad incidere su queste trattative, l’una è indispensabile per l’altra.