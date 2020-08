Fermo in un limbo insospettabile ed improvviso: il futuro di Milik è tutto da scrivere

Nell’attesa che possa arrivare una chiamata da Torino, sponda bianconera, il futuro di Milik si presenta come un enigma, un oscuro enigma che rimane indecifrabile. Un finale di stagione caratterizzato da troppe distrazioni e dalla voglia di cambiare maglia, con un rinnovo rifiutato in continuazione.

Una scelta precisa, insomma: andare via, per sempre. La speranza che la Mole Antonelliana accogliesse il gigante polacco, giorno dopo giorno, sembra tramutarsi in realtà. Una realtà che sembra aver cambiato di nuovo forma, diventando un punto di domanda grande tanto quanto il sogno di vestire la maglia a righe

Un sogno che non è tramutato, ma al momento sembra più una speranza. Una speranza che possa arrivare l’offerta giusta. Torino chiama, Napoli risponde ma detta le condizioni: 40 milioni o niente. Subentra la Roma, forte di una contropartita che sa di Turchia e che potrebbe portare Under al Napoli.

Tanti sono in dubbi, una è la certezza: in un futuro che sembrava potesse essere roseo per Arek Milik, sono apparse nubi che prospettano un forte temporale. Buona fortuna Arek.