La vittoria della Coppa Italia non distrae il Napoli, che è già pronto a tornare in campionato. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato ad ipotizzare le formazioni degli azzurri e dell’Hellas Verona, prossimo avversario dei partenopei in Serie A, martedì 23, alle 19:30, al Bentegodi. Di seguito le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso.