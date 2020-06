Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Dries Mertens si aspettava di firmare il rinnovo già ieri pomeriggio, ma ancora una volta è stata rimandata. Nessun rischio, comunque, anche perchè il rapporto tra il belga e Gennaro Gattuso è più che ottimo ed è stato uno dei motivi per cui ‘Ciro‘ ha deciso di restare in azzurro.