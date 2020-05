Corriere dello Sport – Napoli, Castel Volturno apre i battenti: i dettagli del programma di domani

Castel Volturno, gli azzurri sono attesi domani. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa sapere che in giornata arriveranno i risultati dei tamponi di giovedì. Una volta ufficializzato che tutti stanno bene, si procederà ad informare i 26 calciatori del Napoli che domani si aprono le porte del training center. Previsti due turni di allenamento: uno alle 11, l’altro alle 14. Gli azzurri arriveranno già in tuta e a spiegare come affrontare la preparazione sui 3 campi di Castel Volturno ci penserà lo staff di Gattuso. Bottiglie personalizzata, forse un magazziniere e sicuramente il medico sociale, il dottor Canonico. Nessun dirigente, poche figure e tutte a quattro metri di distanza. Uffici chiusi e spogliatoi inaccessibili. Castel Volturno è pronto.