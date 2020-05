PRIMA PAGINA – Gazzetta: “Via agli allenamenti il 18 maggio, palla al calcio”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con la questione allenatore Milan. In primo piano le parole di Rangnick: “Hanno parlato con il mio procuratore, non posso escludere che andrò al Milan”.

Spazio anche alla situazione allenamenti, sta per arrivare il via libera: “Allenamenti ok per il 18 maggio, la palla passa al calcio”.

Inter, fase LU-LA: “Lukaku, Lautaro & C. sono già a lavoro per lo sprint di Conte”; Mercato: “Pogba, assist per la Juve: il Real non lo cerca più”.