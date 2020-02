Stando a quanto si apprende dal portale Calciomercato.com, il Napoli continua a lavorare sul mercato, oltre al centrocampo c’è da sistemare anche la difesa, infatti uno degli obbiettivi degli azzurri è Marash Kumbulla, il talentuoso difensore del Verona che ha già stupito con la maglia dei veneti, su di lui,, però, non c’è solo il Napoli.

Sulle sue tracce ci sono anche la Juventus ma soprattutto l’ Inter che negli ultimi giorni si è fatta seriamente sotto. La strada però sembra tracciata, il giocatore gradirebbe sia il Napoli che l’Inter, ma continua a tenere in considerazione la Juventus. L’ Inter però è l’ unica squadra che si è allineata negli ultimi giorni ai piani del Verona visto che ci sono diverse contropartite tecniche che potrebbero interessare sia Juric che il Verona.

I neroazzurri possono contare su un buon vantaggio, i discorsi col Verona sono avviati e i rapporti tra le due società sono ottimi. Ecco perché si ragiona sulle ipotesi contropartita. Juric può attualmente contare su Salcedo e Dimarco, due profili che potrebbero interessare anche per il futuro. Così come potrebbe interessare Esposito, che però i nerazzurri lasceranno partire solo in prestito e verso lidi che potranno garantirgli una crescita costante. I nomi sul tavolo sono diversi e Inter e Verona si confronteranno ancora nel tentativo di trovare una soluzione.

Sarà quindi decisa la situazione Inter-Verona, nel frattempo però il Napoli non resta a guardare e troverà subito qualche modo per scavalcare la concorrenza, sarà inoltre determinante la volontà del giocatore.