Napoli-Barcellona rappresenta una partita importantissima per Napoli e i napoletani, infatti si va verso il tutto esaurito. Considerando la portata della sfida è stato scelto un arbitro di livello quale Felix Brych.

Non mancano i precedenti degli azzurri con l’arbitro tedesco. Il primo incontro risale al marzo del 2012, la partita interessata era Chelsea-Napoli, partita non felicissima per gli azzurri che dopo i supplementari persero per 4-1 a discapito dei blues. Dopo 4 anni, nel 2016, il Napoli e Brych si sono ritrovati nel Gruppo B con Napoli-Benfica, la partita finì 4-2 e gli uomini di Sarri passarono quel girone.

Nel 2017 Brych arbitrò anche Napoli-Machester City, la partita finì 2-4 e tutti la ricordiamo per il dannato infortunio di Ghoulam. L’ ultimo precedente, infine, risale alla partita del San Paolo con il Liverpool, la partita finì 2-0, una partita bellissima degli azzurri.

I precedenti con il Barcellona sono invece sei per Brych, i catalani hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi (tra questi Milan-Barcellona 1-1 nel 2013) e 1 sconfitta.