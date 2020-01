Amrabat andrà alla Fiorentina così come riprotato dai colleghi di Sportitalia.

Il calciatore è stato soffiato al Napoli che per lungo tempo (clicca qui per approfondire) lo aveva corteggiato ma con il quale non è riuscito a trovare un accordo vuoi per il prezzo delle commissioni, vuoi perchè il calciatore chiedeva una clausola molto bassa sul contratto.

Così, dopo l’inserimento della Fiorentina, oggi gli agenti del marocchino sono a Milano per apporre la firma definitiva sul contratto. Il calciatore resterà in prestito al Verona fino a giugno.