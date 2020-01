Non è un momento semplice per Maurizio Sarri che è sotto l’occhio del ciclone sia per le sue dichiarazioni extra calcistiche e sia per la gara condotta contro il Napoli.

Inoltre la Gazzetta dello Sport rincara la dose con un dato al quanto allarmante: la Juve subisce un goal a partita. Un dato che lungi da essere una caratteristica bianconera, club noto soprattutto da sempre per avere un’ottima solidità difensiva.

“Non accadeva dall’era Del Neri”, scrive il quotidiano e questa per Maurizio Sarri è un’altra brutta notizia.