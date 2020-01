Classifica Serie A al girone di boa in attesa di Parma-Lecce: Napoli nella parte destre

Terminato il girone d’andata è tempo di fare il primo vero bilancio di questa stagione che sicuramente non può essere positivo per il Napoli. Gli azzurri, infatti, si ritrovano all’undicesimo posto, lontani 11 punti dalla zona Champions e solo 10 da quella retrocessione. La Juventus con il successo sulla Roma è campione d’inverno mentre l’Atalanta attualmente si riqualificherebbe per il secondo anno consecutivo alla Champions League. Ecco di seguito la classifica completa:

Juventus 48 punti Inter 46 Lazio 42 (con una partita in meno) Atalanta 35 Roma 35 Cagliari 29 Torino 27 Verona 25 (con una partita in meno) Parma 25 (con una partita in meno) Milan 25 Napoli 24 Udinese 24 Bologna 23 Fiorentina 21 Sassuolo 19 Lecce 15 (con una partita in meno) Genoa 14 Brescia 14 SPAL 12