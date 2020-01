Finisce Roma-Juventus: successo dei bianconeri che tornano in vetta alla classifica

Da pochissimi minuti è terminato il girone d’andata per Roma e Juventus e i bianconeri possono essere proclamati i campioni d’inverno per questa stagione. Con il successo ottenuto questa sera contro la squadra capitolina, infatti, c’è stato il sorpasso sull’Inter.

La squadra di Maurizio Sarri dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio per 0-2, è riuscita a contenere le offensive della Roma nella ripresa ed a portare a casa i tre punti. I padroni di casa hanno provato in tutti i modi ad ottenere il pareggio soprattutto dopo il 68esimo quando Perotti batte Szczesny su rigore. L’ultima mezz’ora per la squadra piemontese ha retto e quindi a Sarri sono bastati, dunque, Demiral e Ronaldo su rigore per ottenere espugnare l’Olimpico.