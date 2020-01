Riflettori puntati sull’arrivo del calciatore del momento: Diego Demme, che è atterrato proprio in questo istante all’aeroporto di Roma Fiumicino. Il classe ‘91 del Lipsia, con il papà napoletano che stravedeva per Maradona al punto da dedicargli il nome del figlio, arriva all’ombra del Vesuvio dopo un’operazione di mercato conclusasi per 12 milioni più bonus.

Il ragazzo non ha rilasciato dichiarazioni al momento.