Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, soffermandosi sul momento delicato in casa azzurri: “Al Napoli per invertire la stagione servono un leader difensivo, un centrocampista centrale che sia regista e tanto lavoro dell’allenatore. Si cercano sempre giocatori all’estero, dicono che in Italia costino troppo, ma credo sia una questione di percentuali e ho detto tutto”.