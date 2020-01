Napoli-Inter, Gattuso a KK: “Facciamo tanti errori, ma dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo! Ho detto una cosa alla squadra…”

L’unico a parlare in casa Napoli è Gennaro Gattuso che, dopo Sky e conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia, per analizzare la sconfitta contro l’Inter:

“Dobbiamo fare meglio in fase di non possesso, perchè hanno sempre trovato spazio. Anche in questo caso ci sono ancora cose da migliorare. Errori anche in uscita, ma la squadra ha fatto una buona partita e dobbiamo continuare su questa strada. E’ il terzo gol che prendo da quando sono a Napoli, perchè si scivola: non è sfiga, ma anche scelta dei tacchetti giusti”.

SQUADRA POCO CONCRETA – “Non mi preoccupa al momento, perchè dobbiamo arrivarci. Quello che mi preoccupa di più sono i tanti errori che commettiamo. Oggi, ad esempio, ci siamo fatti tre gol da soli. Molti giocatori sono da anni qui e oggi non vivono una bella situazione. Guardi la classifica e non è quello che ti aspetti da una squadra come questa, perchè sono da sempre abituati a lottare per un posto al vertice della classifica, ma ora dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo”.

Il tecnico azzurro ha poi concluso così: “Ci sono dati importanti, nella partita di questa sera, ma dobbiamo lavorare per non commettere più determinati errori. Ho detto alla squadra che non c’è un’altra soluzione, la strada e questa e dobbiamo continuare a lavorare e fare qualcosa in più, dal punto di vista dell’attenzione. Questi ragazzi mi stanno dando tanto”.