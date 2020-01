SKY – Conte: “Lukaku? Ne ho sentite tante, ma sta facendo una grande stagione! Sul Napoli e sulla vittoria di questa sera…”

Uscito vittorioso dal San Paolo, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha commentato il successo nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport:

“E’ una vittoria importante. Vincere a Napoli non è semplice per nessuno, visto quello che questa squadra ha fatto negli ultimi anni. Quest’anno abbiamo ridotto il gap e per noi è già una cosa importante. In campo abbiamo messo personalità e consapevolezza e, vincere queste partite, ti da fiducia e autostima. Giochiamo a memoria e la squadra ormai sa cosa fare in campo”.

Su Lukaku: “E’ una pippa (sorride)! Su di lui, in questi mesi, ne ho sentite tante, oggi è facile parlare bene di lui, perchè sono tutti bravi a salire sul carro del vincitore. E’ un diamante grezzo e aveva solo bisogno di lavorare. Sta facendo una grande stagione, ma può ancora migliorare. Stesso discorso vale per Lautaro”.