Gazzetta – Lobotka, la rottura col Celta favorisce ADL: spunta la data dell’annuncio

Stanislav Lobotka, primo obiettivo di mercato del Napoli, non ha giocato con il Celta Vigo nel match di ieri contro l’Osasuna valido per la 17esima giornata di Liga. La rottura fra calciatore e società spagnola potrebbe favorire Aurelio De Laurentiis, che ha fretta di mettere a disposizione il regista a Gennaro Gattuso. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in seguito all’esclusione di Lobotka contro l’Osasuna, scrive di un accordo imminente con il Napoli: “Nei prossimi giorni, Stanislav Lobotka dovrebbe diventare un calciatore del Napoli”.

Sul quotidiano – si legge – che Giuntoli riproverà con la stessa offerta. In caso di esito negativo, la società azzurra proverà a colmare le distanze con dei bonus. Per La Rosea, nei prossimi due o tre giorni ci sarà l’annuncio ufficiale: Lobotka sarà del Napoli.