Alex Meret, portiere del Napoli acquistato dall’Udinese, a suon di grandi prestazioni si è guadagnato l’interesse della grandi di A e di club in Premier. L’edizione odierna de Il Mattino scrive che Inter e Juventus avrebbero già chiesto delle informazioni sul calciatore, come qualche club in Premier. L’agente del portiere, Federico Pastorello, ha ricevuto delle offerte ma Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cederlo.