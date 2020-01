Sky – Napoli-Inter, due big in forte dubbio per il big-match dell’Epifania

Meno di 48 ore a Napoli-Inter, con l’attesa che cresce per vedere il primo Napoli del 2020 di Gennaro Gattuso. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il giornalista Sky Francesco Modugno ha rivelato alcuni aggiornamenti sull’undici che vedremo in campo contro i nerazzurri:

“Koulibaly sa facendo progressi ma è improbabile un suo impiego contro l’Inter; penso che giocheranno Manolas e Luperto al centro, ma non è da escludere l’idea che Gattuso sposti Di Lorenzi al centro con Hysaj a destra per essere più prudente. Anche Mertens non sta benissimo ed è a rischio convocazione, non darebbe un contributo significativo al match pertanto la sua presenza è a rischio…”.