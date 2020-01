Scambio Llorente-Politano, affare congelato ma lunedì potrebbe essere il giorno della verità

Si era parlato dei giorni scorsi dello scambio con l’Inter Llorente-Politano, con la trattativa prima partita ma poi congelata per gli azzurri che hanno deciso di concentrare le proprie attenzioni prima sul centrocampo. La trattativa con i nerazzurri, tuttavia, non si è ancora arenata e non è escluso che il match dell’Epifania tra le due squadre non possa rappresentare l’occasione per riaprire un tavolo di trattativa tra i due club.

A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport, con l’incontro sugli spalti del San Paolo che potranno dirci se Marotta e De Laurentiis decideranno se continuare a parlarne o accantonare definitivamente lo scambio.