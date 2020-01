Gazzetta – Lobotka-Napoli, si aspetta solo il Celta: il possibile esordio

Aurelio De Laurentiis ha fretta di regalare l’atteso regista a Gennaro Gattuso per il suo 4-3-3: il nome che circola da tempo è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo. Trattativa ad ottimo punto: con lo slovacco c’è già l’accordo, ora il Napoli aspetta una risposta dal Celta. Il responso è atteso nelle prossime ore, e il risultato positivo dovrebbe essere scontato: 3 milioni ora, 17 a fine stagione per l’obbligo di riscatto più eventuali bonus. Rino Gattuso attende il primo colpo del mercato, e spera di averlo a disposizione per l’ultima gara del girone di andata contro la Lazio, 11 gennaio. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.