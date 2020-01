PRIMA PAGINA – GdS: “L’Inter risponde alla Juve: sogno Eriksen. Kulusevski, oggi si ferma”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina allo scontro di mercato fra Inter e Juventus. Dopo lo smacco subito dai bianconeri con Kulusevski, la dirigenza nerazzurra ha tutte l’intenzione di rispondere con grandi colpi: Vidal su tutti (per gennaio), ma il sogno si chiama Eriksen. Non sarà facile la trattativa per il Danese (in scadenza di contratto a fine stagione), ma l’Inter proverà a bloccarlo subito per giugno.

