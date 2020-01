Dall’Inghilterra – Il Napoli bussa in casa Tottenham, pronta l’offerta: i dettagli

Napoli e Ajax sono pronti a muoversi per Jan Vertonghen e tentare di chiudere con il Tottenham siccome il calciatore è in scadenza e non continuerà la sua avventura con gli Spurs. Il Napoli è pronto a portare il 32enne in Italia durante la sessione di mercato di gennaio, dopo aver fallito un approccio la scorsa estate.

Gennaro Gattuso vuole un centrocampista difensivo per la seconda metà del campionato, mentre cerca di riportare alla ribalta gli azzurri dopo il licenziamento di Carlo Ancelotti.

Questo è quanto sostiene il quotidiano The Telegraph, che svela anche la cifra: 12 milioni di sterline per il passaggio del calciatore.