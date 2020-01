Prima sconfitta in Premier League, come manager dell’Everton, per Carlo Ancelotti. La squadra di Guardiola batte la squadra dell’ex tecnico azzurro per 2-1 con una doppietta di Gabriel Jesus. Il brasiliano sblocca il match al 51′ con un destro stupendo all’incrocio, poi raddoppia dopo 7 minuti con un sinistro a rasoterra. Inutile la rete di Richarlison al 71′.