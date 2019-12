Sky – Colpo per la Juventus: vicinissima una delle più grandi promesse del campionato

Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky dell’ultim’ora, la Juventus sta per piazzare un grande colpo di mercato: i bianconeri stanno infatti trattando con l’Atalanta per il talento cristallino di Kulusevski che si sta rivelando una delle più grandi promesse del nostro campionato. L’esterno offensivo, attualmente in prestito al Parma ha dimostrato le sue grandi qualità anche contro il Napoli grazie ad una super prestazione condita da assist e gol.

La Juventus sta valutando sia con il Parma che con l’Atalanta se rendere effettivo il trasferimento da gennaio oppure da giugno. L’accordo con il club nerazzurro sembra molto vicino sulla base di 35 milioni di euro più bonus che potrebbero arrivare anche ad un totale di dieci arrivando quindi ad una spesa complessiva di 45 milioni di euro.

Qualora la Juventus dovesse, dunque, trovare anche un accordo con il Parma, l’affare potrebbe essere anticipato già per la prossima sessione di mercato, ovvero quella di gennaio che apre tra pochi giorni.