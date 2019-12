In Italia era già della Juve ma Raiola ammette: “Per Haaland ho trattato solo con United e Dortmund”

Il gioiellino, ormai ex calciatore del Salisburgo, Erling Haaland che tanto ha ben figurato in Champions League nel girone del Napoli è passato da pochi giorni al Borussia Dortmund.

In Italia molti quotidiani lo davano vicinissimo alla Juventus ma a svelare i retroscena della trattativa è lo stesso agente dell’attaccante, Mino Raiola: “Abbiamo trattato solo con United e Borussia. Il club inglese farebbe bene a chiedersi il perchè ha scelto il Dortmund. Nessuna questione di soldi, nessun litigio tra me il club di Premier”. La Juventus, dunque, stando alle parole dell’agente non ha mai trattato per il calciatore.