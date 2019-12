CorrMezz – Lobotka-Napoli, spuntano le prime cifre del contratto: i dettagli

Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, è l’obiettivo in cima alla lista dei desideri per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Con l’ipotesi Torreira tramontata per il cambio di panchina dell’Arsenal, Lobotka è la pista più praticabile per regalare il tanto atteso regista a Gennaro Gattuso per il suo 4-3-3. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive riguardo a possibili cifre del contratto che legherà Lobotka al Napoli:

“Prove d’intesa su un quinquennale a 2 milioni a stagione”.

A metà gennaio, invece, si proverà il colpo decisivo per Amrabat e Rrahmani in vista della prossima stagione.