I rapporti fra Giacomo Bonaventura ed il Milan potrebbero concludersi a fine stagione. Tra le parti non ci sono segnali positivi e il centrocampista, con scadenza a giugno, potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. Mino Raiola, agente del calciatore, ha già provato a sondare il terreno con altre squadre. Tra queste Roma e Napoli, con il calciatore che ritroverebbe Gennaro Gattuso come allenatore. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.