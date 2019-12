Aurelio De Laurentiis pensa ancora a Carlo Ancelotti. Non per richiamarlo sulla panchina del Napoli ma per auguragli buona fortuna in vista della sua nuova avventura in Premier League alla guida dell’Everton. Il tweet del presidente:

Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) December 21, 2019