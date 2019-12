Cena di Natale SSC Napoli, arrivano le parole di De Laurentiis: “Il peggio è passato! Gattuso mi ha impressionato sotto un aspetto”

Nel meraviglioso scenario del Ristorante D’Angelo Santa Caterina, il Napoli si è ritrovato anche quest’anno per la cena di Natale. Il gruppo azzurro si è riunito per scambiarsi i gli auguri per le festività natalizie, nella suggestiva location affacciata al panorama sul Golfo di Napoli che ha fatto da cornice alla serata

Durante la serata, dopo lo scambio di auguri, Aurelio De Laurentiis ha poi rivolto un discorso al gruppo azzurro. Queste le parole del presidente riportate direttamente dal sito ufficiale SSC Napoli: “Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità. E’ l’unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perchè il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l’azzurro”.