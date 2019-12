Cena di Natale SSC Napoli, ancora Gattuso: “Usciamo da questa situazione! Ho un pensiero su società e calciatori”

Non solo il presidente Aurelio De Laurentiis (leggi qui il suo discorso), ma anche il suo nuovo allenatore Gennaro Gattuso ha parlato alla squadra. Queste le sue parole riportate direttamente dal sito ufficiale SSC Napoli: “Non è un bel periodo ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi”

La redazione di “Si Gonfia la Rete” ha riportato un altro estratto delle parole del mister: “Non sono venuto a Napoli per soldi ho molto rispetto e credo tanto in questa squadra e nella dirigenza del Napoli. So bene che questo non è un buon periodo per questa squadra ma lotteremo tutti assieme, il Napoli ha scritto pagine importanti nella storia del calcio, sono sicuro che ne usciremo a testa alta”.