Pioli in conferenza: “Torniamo a casa con l’amaro in bocca. Non siamo stati inferiori al Napoli, anzi…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Milan:

“Torniamo a casa con l’amaro in bocca, eravamo in controllo della partita e nel secondo tempo abbiamo fatto galvanizzare una squadra forte come il Napoli. Non siamo stati inferiori al Napoli, anzi. Dobbiamo migliorare in alcune circostanze, ma nel complesso abbiamo fatto un’ottima partita. Contro le grandi squadre, tolta la gara contro l’Inter, non abbiamo fatto male. Sono soddisfatto delle prestazioni contro Juventus e Napoli”.