Garcia in conferenza: “Pareggio giusto, abbiamo l’atteggiamento giusto. Sono fiducioso per un motivo…”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan. Le sue parole:

“Pareggio giusto, primo tempo targato Milan e secondo tempo targato Napoli. Il Milan è una grande squadra e quando lasci spazio a Giroud ti può punire. Ci vuole anche un po’ di fortuna, ma meglio essere in svantaggio e recuperare due gol anziché essere in vantaggio e subire il pareggio. I cambi hanno fatto molto bene, abbiamo giocatori molto forti soprattutto in avanti con Osimhen, Raspadori e Simeone. Con due gol di svantaggio abbiamo cambiato modulo inserendo 2 punte, non esiste solamente il 4-3-3… Coltiviamo il secondo tempo e continuiamo così”

Cosa manca per avere continuità di risultati?

“La base c’è e i giocatori lavorano benissimo. Sono tutti motivati e ascoltano sempre. Purtroppo in partita non giochiamo da soli, oggi abbiamo giocato contro un’ottima squadra e abbiamo lasciato troppo spazio a Giroud. Nel secondo tempo invece abbiamo giocato benissimo, peccato perché avremmo potuto vincere con un pizzico di fortuna in più. C’è spirito di squadra, l’atteggiamento è molto positivo”.

Si aspettava un distacco già così importante dalla vetta? Era lecito aspettarsi di più?

“La stagione non è finita, secondo me siamo ancora in corsa per tutto”.

Preoccupato dalla fase difensiva?

“No, se giochiamo con questo spirito ci toglieremo molte soddisfazioni. Abbiamo 6 giorni per preparare il prossimo trittico di partite. Sono fiducioso”.