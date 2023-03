Sky Sport ha fatto il punto in vista della gara di mercoledì, Napoli-Eintracht, una gara dove la squadra azzurra significa scrivere la storia, in quanto non siamo mai arrivati ai quarti.

Mister Spalletti vuole puntare su tutto il gruppo per lla sfida di mercoledì, una sfida molto ostica dato che i tedeschi verranno qui per fare un’impresa nella coppa europea, provando a fare una gara nelle loro corde che ha portato loro a fare tanti risultati in trasferta(basta pensare alla vittoria al Camp Nou).

E dunque mister Spalletti vuole portarsi dietro tutti, anche Giacomo Raspadori: il giocatore azzurro non è arruolabile e non ha i minuti per giocare, ma potrebbe tornare a respirare il clima partita, anche per cercare di recuperare sia per Torino-Napoli sia per la gara della Nazionale.