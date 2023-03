Cannavaro: “Kvaratskhelia è fuoriclasse, sono pazzo di lui”

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Mattino, soffermandosi sul Napoli, in particolare su Kvaratskhelia. Ecco cosa ne pensa il pallone d’oro 2006 del talento georgiano:

“Kvara è un fenomeno, se gli fai prendere la palla ti sfonda. Ha poi la consapevolezza di essere forte, lo capisci da come si muove: resta a lungo per conto suo, poi prende palla e ti punta. Come lo si ferma? Nel calcio di oggi è avvantaggiato perché i difensori non possono fare molto: non gli puoi tirare i pantaloncini, non puoi toccarlo, se gli sfiori la maglia sei ammonito, se gli dai una legnata ti cacciano fuori. Vedi come trattavano Maradona: ecco perché lui era prodigioso”.