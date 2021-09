Dopo il pareggio all’esordio contro il Villareal, l’Atalanta si prende i primi tre punti nel suo girone di Champions League battendo per 1-0 lo Young Boys in casa. In attesa del match di stasera tra il Manchester United di Ronaldo e gli spagnoli, la Dea si prende il primo posto in solitaria nel Gruppo F. Decisiva una rete al 68′ di Matteo Pessina su assist di Zapata.