Il Mattino – Napoli, obiettivo Lukaku per l’attacco, l’alternativa è Dovbyk, le ultime

Secondo Il Mattino, l’obiettivo principale del Napoli per l’attacco è Romelu Lukaku, ma se non si riuscisse ad arrivare al belga si tratterà con il Girona per Artem Dovbyk: “Quattro milioni di differenza tra una clausola e l’altra che sembrano comunque far pendere l’ago della bilancia per Romelu Lukaku, rispetto al giovane Artem Dovbyk. Il centravanti belga è il pupillo di Antonio Conte ed è anche il principale indiziato per sostituire Osimhen per l’attacco azzurro nonostante il Chelsea – proprietario del cartellino di Big Rom (contratto fino al 2026) – abbia repentinamente cambiato gli obiettivi dopo l’arrivo del salernitano Enzo Maresca sulla panchina dei blues (il cui gioco non sembra adatto a Victor). Lukaku, dal canto suo, non rientra da tempo nei piani del Chelsea. Stavolta però gli inglesi non intendono girare nuovamente il giocatore in prestito. Il club di Todd Boehly vuole monetizzare e chiede per il suo cartellino esattamente quanto fissato dalla clausola rescissoria di circa 44 milioni di euro. Il Napoli riflette: Lukaku è una garanzia per Conte (i due hanno vinto lo scudetto all’Inter) che ha bisogno come il pane di un profilo di peso e di spessore per l’attacco del Napoli. L’alternativa risponde al nome di Artem Dovbyk. Il giovane attaccante ucraino (26 anni) è letteralmente esploso quest’anno con il Girona (25 reti e 10 assist) che sta provando a fare di tutto per trattenerlo, ma la solita clausola (in questo caso da 40 milioni di euro) ha fatto ingolosire il Napoli e non solo (c’è anche il Milan sulle sue tracce)“.