Cds – Lele Oriali ha subito accettato la proposta di Conte di seguirlo a Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lele Oriali ha subito detto di si alla proposta di Antonio Conte di far parte nuovamente del suo staff in questa nuova avventura a Napoli: “Arriverà a Napoli con Conte. I due sono molto legati, hanno lavorato insieme con l’Italia e poi con l’Inter, si conoscono bene, sanno come fare squadra. Oriali coordinerà lo staff tecnico, sarà una figura di spessore ed esperienza che tornerà utile a tutti: ai giocatori, ai collaboratori di Conte e, ovviamente, allo stesso allenatore, per cui averlo accanto è un privilegio. Ha accettato volentieri e con entusiasmo la chiamata di Conte. Ha detto subito sì. Porterà con sé il suo vissuto, una carriera di trionfi e successi, la sua eleganza e il suo garbo nel gestire lo spogliatoio, i momenti, le situazioni più difficili ma anche le gioie costruire con professionalità e il rispetto dei ruoli“.