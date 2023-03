Questo Napoli, con tanti giovanissimi, sta stupendo tutti in Europa, e i top club si stanno interessando ai prodotti pregiati della squadra di Spalletti.

Un giocatore che ha stupito tutti è Kim, il difensore coreano roccioso che ha fatto dimenticare completamente Koulibaly, e il suo nome è finito nel mirino di alcuni club di Premier, ma, in particolare, del PSG.

Il PSG vuole sfruttare la bassa clausola che ha il difensore( di soli 50 milioni), per rinforzare il proprio reparto difensivo dal futuro incerto; infatti, sia Kimpembe che Sergio Ramos che Marquinhos non offrono le dovute garanzie, ma non solo.

A Parigi, dove avrebbero già preso Skriniar per la prossima stagione, vorrebbero creare una difesa a 3 con 2/3 provenienti dalla Serie A, in quanto ritengono che il futuro ex difensore dell’Inter non offra così tante garanzie a livello fisico.

Fonte: Footmercato.