Carnevali: “Raspadori al Napoli? Trattativa in corso, vi spiego…”

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN sulla trattativa per Raspadori:



“Raspadori in panchina solo per scelta tecnica, è un giocatore serio che si è sempre allenato on maniera esemplare. Queste voci di mercato possono confondere chiunque, soprattutto un ragazzo del 2000.



La trattativa è ancora in corso, noi non blocchiamo nessuno anche se non volevamo cederlo. Il giocatore però andrà via solo a determinate condizioni. Mi dispiace che sono state portate avanti delle

trattative con il procuratore proponendo

anche ingaggi importanti, ma il giocatore non ha

fatti i conti con il Sassuolo.

Non vogliamo passare per una società che non vende, ma abbiamo fatto una richiesta precisa al Napoli. Capiremo nei prossimi giorni, in un modo nell’altro la concluderemo. Non c’è nessuna deadline ma speriamo di chiudere presto”.