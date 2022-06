Sportitalia – Per Deulofeu c’è ottimismo ma bisogna prima cedere

Nel corso di Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia, Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà hanno parlato della situazione legata a Gerard Deulofeu. I due giornalisti hanno parlato di una trattativa in cui c’è ancora molto ottimismo, ma gli azzurri devono prima cedere qualche giocatore per poi far partire l’assalto decisivo al fantasista spagnolo. Queste le parole del direttore di Sportitalia e dell’esperto di mercato: “La trattativa tra il Napoli e l’Udinese è ancora in corso, solo che in questo momento è tutto in stand-by. La strategia azzurra è quella di voler cedere qualcuno per poi far entrare Deulofeu. Al momento è il giocatore spagnolo ad aspettare il passo decisivo da parte degli azzurri. Prima di far partire l’assalto bisogna vendere uno tra Politano ed Ounas”.