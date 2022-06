Che futuro sarà per Koulibaly? Il giocatore ha rifiutato il rinnovo e la sua permanenza a Napoli è in bilico, per usare un eufemismo. Ma dove potrebbe giocare KK il prossimo anno?

Ci sono diverse piste, ma tutti i discorsi sono nella fase embrionale: infatti, all’orizzonte nessuna squadra sembra poter offrire 40 milioni al Napoli per KK.

Il Barcellona non sembra avere la liquidità necessaria, mentre per le big di Premier KK non sembra un obiettivo primario: il Chelsea di Tuchel preferirebbe Koundè del Siviglia, il Tottenham preferirebbe un giovane tra Bastoni e Pau Torres, e anche lo United, con Ten Hag in panchina che stima da tempo KK, sembra non voler affondare il colpo.

Possibile che KK resti in scadenza.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno.