Il Napoli deve risolvere la grana dei portieri e deve decidere, una volta per tutte, su chi puntare tra i pali per la prossima stagione: ormai il dualismo è arrivato al capolinea e le gerarchie saranno chiare.

Tra l’altro, nelle ultime settimane, si è parlato anche di un ipotetico tandem Vicario-Sirigu, con contestuale addio sia di Meret che di Ospina; ma, Walter De Maggio spiega perché questo scenario sia quasi irrealizzabile:

“Il Napoli punterà solo su portieri a parametro zero, anche se andranno via sia Meret che Ospina. Infatti, so per certo che arriverà Sirigu a parametro zero, ma anche se dovesse arrivare un altro portiere, sarà gratuitamente”.