Gazzetta: interesse del Napoli per Asllani dell’Empoli, nell’affare può rientrare un azzurro

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 in forza all’Empoli:

“Per domenica è solo un avversario da controllare con attenzione. Poi dopo si vedrà se Kristjan Asllani potrà cambiare tonalità di azzurro e passare al Napoli. Perché Empoli è gioielleria di qualità che ha sempre favorito la crescita di giovani promesse. […] La personalità non manca a Asllani che ha cominciato a guidare l’Empoli in un periodo complicato, ma non si è perso d’animo e si è messo in evidenza come giocatore più piccolo di età della già giovane squadra toscana”.

La Gazzetta fa anche il punto su un’eventuale trattativa:

“Evitando aste, ché il ragazzo piace a diversi club, e al tempo stesso discutendo in primis del difensore Sebastiano Luperto, in prestito dal Napoli e che probabilmente verrà riscattato dall’Empoli. Ma intanto domenica c’è la sfida al Castellani che potrà essere indicativa. Per il ventenne regista di casa sarà stimolante il confronto con Zielinski che proprio da qui fece il salto di qualità verso Napoli”.