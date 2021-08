Negli ultimi due gironi, all’hotel del Napoli è andato in scena un incontro di mercato informale tra ADL, Chiavelli, Giuntoli e Spalletti per parlare dei possibili movimenti sul mercato da qui al 31 agosto.

Al momento, non c’è molto da segnalare; infatti, la situazione continua ad essere molto bloccata e il Napoli non ha guadagnato ancora nulla da una cessione che permetta di poter reinvestire sul mercato.

Neanche gli addii di Luperto e Tutino dovrebbero cambiare la situazione: per sbloccare il mercato, si attende da due mesi un’offerta per uno tra KK o Fabian che però non arriva. E, tutto sommato, a Spalletti non dispiace che i due possano restare.

Giuntoli ha poi chiaramente fatto il punto sui tre innesti che a questa rosa mancano: il terzino, il difensore centrale e il centrocampista fisico. Anche qui la situazione è bloccata, nonostante Giuntoli studi diversi profili per questi tre ruoli e non veda l’ora di poter agire sul mercato.