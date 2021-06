Mario Rui è molto vicino alla cessione. Su di lui è piombato con forza il Galatasaray, che, come confermato da Nicolò Schira, sta spingendo per averlo. Pronta l’offerta ufficiale di 5 milioni più bonus, con un incontro previsto per domani. Il calciatore chiede uno stipendio annuo di 3 mln, si continua a trattare per arrivare presto ad una chiusura.