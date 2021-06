Nell’estate del 2019, la famosa “estate ancelottiana“(come la definì De Laurentiis), il Napoli accarezzò a lungo la possibilità di prendere un top player europeo e mondiale come James Rodriguez, in uscita dal Real.

Quella trattativa non andò in porto, ma James è riuscito a ricongiungersi con il suo mentore all’Everton, disputando un’ottima stagione con i Toffees: ma, ora che il suo mentore è andato, anche lui sta pensando di lasciare.

Per questo motivo, cambierà squadra e, come riporta Marca, nel suo futuro ci potrebbe esser il Milan, che potrebbe spendere 10 milioni per acquisire il suo cartellino.

E a conferma di questa notizia ci sono anche le parole dello stesso James, che ha ammesso di stare valutando altre possibilità.